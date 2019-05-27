Даниил Квят: Я пилотирую лучше, чем когда-либо раньше

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги шестого этапа чемпионата мира – Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
25-летний российский гонщик занял седьмое место, что стало его лучшим результатом в итальянской команде.
«Мы были быстрейшими среди середняков в гонке в Барселоне, мы были очень близки к этому здесь, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Я думаю, мы продолжаем прибавлять.
Я сам тоже в очень хорошей форме и очень доволен тем, как все сейчас развивается. Я пилотирую лучше, чем когда-либо раньше – и надеюсь, что в ближайшем будущем это принесет нам много хорошего».
Напомним, Квят набрал шесть очков и с девятью очками поднялся на 12-е место в общем зачете пилотов. Партнер Квят Александр Албон финишировал следом за ним и теперь занимает 14-е место.
Благодаря финишу двух гонщиков в очковой зоне «Торо Россо» поднялась на седьмое место в Кубке конструкторов, имея столько же очков (16), сколько и у идущего шестым «Хааса».
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева.
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