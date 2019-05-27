Маттиа Бинотто: В Канаде наша форма будет лучше, но сильнейшая машина у «Мерседеса» - Советский спорт
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27 мая 2019 13:27Формула-1Липкин Антон

Маттиа Бинотто: В Канаде наша форма будет лучше, но сильнейшая машина у «Мерседеса»

После шести этапов сезона итальянская команда отстает от «Мерседеса» на 118 очков.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о ситуации в чемпионате после шести стартовых этапов.

«Гонка в Канаде не является нашим последним шансом, – приводит Grandpx.news слова Бинотто. – Нам необходимо продолжать прибавлять с каждым этапом. Мы разработали программу, которая решит наши проблемы, возникшие в этом году. В Маранелло уже ведется большая работа.

В Канаде у нас будут те же самые болиды. Единственное, что мы можем сделать, – это подготовиться наилучшим образом. Как я уже сказал, это не последняя гонка в сезоне.

Думаю, в Канаде наша форма будет лучше, чем в Барселоне, но на данный момент у «Мерседеса» сильнейшая машина. Вся наша команда осознает ситуацию, и все полны мотивации изменить ее».

Накануне пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял второе место на шестом этапе чемпионата мира – Гран-при Монако. Этот результат стал лучшим для «Феррари» в нынешнем сезоне. До этого «Мерседес» сделал пять дублей подряд. Немецкая команда лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 118 очков.

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева.

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