Даниил Квят: Возможно, остановись мы на круг раньше, опередили бы Сайнса

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о том, почему во время шестого этапа чемпионата мира – Гран-при Монако – ему не удалось опередить Карлоса Сайнса из «Макларена» за счет более позднего пит-стопа.
«Мне не хватило всего одного корпуса машины, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского гонщика. – Сейчас сложно утверждать, мы еще проанализируем случившееся, но мой первый круг после того, как Сайнс остановился, был очень хорош, а на втором шины уже начали сдавать. Возможно, остановись мы на круг раньше, могли бы оказаться впереди».
Напомним, Квят провел свой пит стоп на два круга позже Сайнса: испанец остановился на 30-м, российский пилот – на 32-м. В итоге Квят выехал из боксов сразу за соперником, после чего не смог обогнать его до финиша.
Тем не менее, седьмое место, которое Квят занял в Монако, стало для него лучшим результатом за время выступления в «Торо Россо». Квят набрал шесть очков и с девятью очками поднялся на 12-е место в общем зачете пилотов.
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.
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