Тото Вольфф: Боттас будет разозлен и очень силен в Монреале

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о выступлении финна Валттери Боттаса на шестом этапе чемпионата мира – Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
«Макс (Ферстаппен) потерял позицию из-за штрафа, а его маневр стоил Валттери второго места, трех очков, а «Мерседесу» – дубля, – приводит RaceFans слова Вольффа. – Как команда мы довольны первым и третьим местом, но сам Валттери разочарован, потому что у него был темп в этот уик-энд, по чистой скорости он мог быть на поул-позишн, а в гонке – как минимум вторым, но это место у него забрали.
В последних гонках он продемонстрировал огромную стойкость и решительность. В квалификации у него была ошеломляющая скорость. Все это его сильно разозлит, и он будет очень силен в Монреале».
Напомним, во время гонки в Монако Боттасу пришлось заезжать на дополнительный пит-стоп из-за контакта со стеной в результате маневра голландца Макса Ферстаппена на пит-лейне, за что после гонки к результату пилота «Ред Булл» добавили пять секунд.
После шести этапов сезона Боттас занимает второе место в общем зачете пилотов, отставая от своего партнера по команде Льюиса Хэмитона на 17 очков.
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.
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