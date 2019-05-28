Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года - Советский спорт
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28 мая 2019 15:26Формула-1Сметанникова Дарья

Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года

Контракт 31-летнего гонщика с «Феррари» истекает в конце 2020 года.

Журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.

«Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех», - цитирует журналиста autosport.com.ru.

Сейвуд сообщил, что в числе потенциальных кандидатов на смену Феттеля числятся Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас.

Феттель является четырехкратным победителем сезонов Формулы-1 (с 2010 – 2013 года). В своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл».

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