Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года Контракт 31-летнего гонщика с «Феррари» истекает в конце 2020 года.

Журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.

«Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех», - цитирует журналиста autosport.com.ru.

Сейвуд сообщил, что в числе потенциальных кандидатов на смену Феттеля числятся Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас.

Феттель является четырехкратным победителем сезонов Формулы-1 (с 2010 – 2013 года). В своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл».