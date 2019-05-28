Журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.
«Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех», - цитирует журналиста autosport.com.ru.
Сейвуд сообщил, что в числе потенциальных кандидатов на смену Феттеля числятся Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас.
Феттель является четырехкратным победителем сезонов Формулы-1 (с 2010 – 2013 года). В своей карьере немец выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл».
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