Лауду похоронили в Вене - Советский спорт
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29 мая 2019 12:21Формула-1Спирин Дмитрий

Лауду похоронили в Вене

В столице Австрии прошли похороны трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Ники Лауды.

На церемонии присутствовали родные и близкие гонщика, болельщики, а также многие гонщики прошлого и настоящего.

Ники Лауда умер 20 мая в Швейцарии из-за последствий пересадки легкого. Ему было 70 лет.

Австриец выигрывал чемпионаты мира «Формулы-1» в 1975, 1977 и 1984 годах. Последние годы он занимал административную должность в команде «Мерседес».

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