Лауду похоронили в Вене

На церемонии присутствовали родные и близкие гонщика, болельщики, а также многие гонщики прошлого и настоящего.
Ники Лауда умер 20 мая в Швейцарии из-за последствий пересадки легкого. Ему было 70 лет.
Австриец выигрывал чемпионаты мира «Формулы-1» в 1975, 1977 и 1984 годах. Последние годы он занимал административную должность в команде «Мерседес».
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