Льюис Хэмилтон: Пока выступаю в этом сезоне посредственно Британец лидирует в общем зачете, опережая на 17 очков своего партнера Боттаса.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон критически высказался о своем выступлении на старте сезона.

34-летний британец выиграл четыре из шести гонок, еще в двух был вторым и лидирует в общем зачете, опережая своего партнера Валттери Боттаса на 17 очков.

«Я твердо считаю, что пока выступаю довольно посредственно, – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона. – Может, чуть выше среднего, но довольно посредственно.

Я выжал лучшие результаты, какие мог, подготовился наилучшим образом. Но в плане выжимания всей скорости из машины, считаю, у меня были недоработки в этих шести гонках».

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.