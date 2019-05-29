Льюис Хэмилтон: Пока выступаю в этом сезоне посредственно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон критически высказался о своем выступлении на старте сезона.
34-летний британец выиграл четыре из шести гонок, еще в двух был вторым и лидирует в общем зачете, опережая своего партнера Валттери Боттаса на 17 очков.
«Я твердо считаю, что пока выступаю довольно посредственно, – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона. – Может, чуть выше среднего, но довольно посредственно.
Я выжал лучшие результаты, какие мог, подготовился наилучшим образом. Но в плане выжимания всей скорости из машины, считаю, у меня были недоработки в этих шести гонках».
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.
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