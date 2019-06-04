Даниил Квят: Мы можем с позитивом ждать Гран-при Канады - Советский спорт
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04 июня 2019 12:48Формула-1Липкин Антон

Даниил Квят: Мы можем с позитивом ждать Гран-при Канады

Седьмой этап чемпионата мира пройдет в ближайшие выходные в Монреале.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал об ожиданиях перед седьмым этапом чемпионата мира – Гран-при Канады.

«Думаю, мы можем с позитивом ждать канадского уик-энда, учитывая то, как все складывалось для нас в последние недели, – приводит слова 25-летнего российского гонщика официальный сайт «Торо Россо». – В Монако у нас получились как квалификация, так и гонка, и мы набрали хорошие очки. В итоге, в предыдущей гонке было много позитива.

Машина была конкурентоспособной и в Барселоне, и в Монако, хотя это две совершенно разные трассы. Так что это здорово для будущего: мы понимаем, что можем хорошо выступать на многих автодромах».

Напомним, Квят занял седьмое место на Гран-при Монако, что стало лучшим результатом за всю историю его выступлений в «Торо Россо». Теперь у него девять очков и 12-е место в личном зачете пилотов.

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

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