Себастьян Феттель: У меня нет планов уходить из «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель опроверг информацию о возможном завершении карьеры.
«У меня нет планов уходить из спорта, – приводит RaceFans слова 31-летнего немца. – Формула-1 по-прежнему доставляет мне много радости. И у меня еще есть незавершенные дела в «Феррари».
Мы хотим сделать все, чтобы исправить ситуацию, и началом к этому будет Гран-при Канады».
Напомним, после шести этапов Феттель занимает третье место в общем зачете пилотов, отставая на 55 очков от лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.
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