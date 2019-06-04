Венский аэропорт предложили переименовать в честь Лауды

Бывший министр по развитию инфраструктуры Австрии Норберт Хофер предложил переименовать аэропорт Вены, назвав его именем Ники Лауды.
Если предложение будет принято, то нынешнее название аэропорта столицы Австрии VIE (Vienna International Airport) изменится на NLA (Niki Lauda Airport).
Напомним, Ники Лауда - трехкратный чемпион мира «Формулы-1». Он завоевывал чемпионские титулы в 1975, 1977 и 1984 годах.
Лауда ушел из жизни 20 мая 2019 года после продолжительной болезни.
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