Кими Райкконен: В этом сезоне многое идет не по плану «Альфа Ромео» занимает девятое место в Кубке конструкторов.

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен перед седьмым этапом чемпионата мира – Гран-при Канады – высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Трасса в Монреале должна подойти нам, – приводит Crash.Net слова 39-летнего финна. – Но, если честно, пока многое из того, что мы запланировали в этом году, не получается.

Надеюсь, мы заставим шины работать, после чего сможем реализовать весь потенциал машины. Девятое место в Кубке конструкторов определенно не то, где мы должны быть».

Отметим, что Райкконен неизменно набирал очки в первых четырех гонках сезона, но последние две – завершил во второй десятке. На данный момент у него 13 очков, и он занимает десятое место в личном зачете пилотов.

При этом у его партнера – Антонио Джовинацци – пока нет ни одного очка. В итоге «Альфа Ромео» занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, опережая только «Уильямс».

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.