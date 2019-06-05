Кими Райкконен: В этом сезоне многое идет не по плану

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен перед седьмым этапом чемпионата мира – Гран-при Канады – высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Трасса в Монреале должна подойти нам, – приводит Crash.Net слова 39-летнего финна. – Но, если честно, пока многое из того, что мы запланировали в этом году, не получается.
Надеюсь, мы заставим шины работать, после чего сможем реализовать весь потенциал машины. Девятое место в Кубке конструкторов определенно не то, где мы должны быть».
Отметим, что Райкконен неизменно набирал очки в первых четырех гонках сезона, но последние две – завершил во второй десятке. На данный момент у него 13 очков, и он занимает десятое место в личном зачете пилотов.
При этом у его партнера – Антонио Джовинацци – пока нет ни одного очка. В итоге «Альфа Ромео» занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов, опережая только «Уильямс».
Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.
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