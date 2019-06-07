Пьер Гасли: Уход из «Ред Булл»? По мне, вся эта чушь – некачественная журналистика - Советский спорт
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07 июня 2019 15:59Формула-1Липкин Антон

Пьер Гасли: Уход из «Ред Булл»? По мне, вся эта чушь – некачественная журналистика

Француз занимает шестое место в общем зачете пилотов.

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли назвал чушью информацию о своем возможном уходе из команды.

«Честно говоря, я не хочу тратить свое время на эту чушь, – сказал 23-летний француз перед стартом Гран-при Канады. – Есть вещи, которые волнуют меня больше: моя работа, моя семья, мои друзья. По мне, вся эта чушь – некачественная журналистика. Надоело это комментировать».

Отметим, что в шести гонках сезона Гасли набрал 32 очка и занимает шестое место в личном зачете пилотов.

Седьмой этап чемпионата мира – Гран-при Канады – пройдет 7-9 июня на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

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