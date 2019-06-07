Хэмилтон выиграл первую практику в Канаде, у Квята 18-е время - Советский спорт
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07 июня 2019 21:33Формула-1Коноплев Александр

Хэмилтон выиграл первую практику в Канаде, у Квята 18-е время

Квят проиграл 2,5 секунды.

Завершились первые свободные заезды на Гран-при Канады в Монреале. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. 0,147 секунды ему проиграл другой гонщик немецкой команды Валттери Боттаса. Третий результат у Шарля Леклера из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 18-м.

Формула-1
Гран-при Канады
Первая практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,767
2. Валттери Боттас («Мерседес») — отставание 0,147
3. Шарль Леклер («Феррари») — + 0,953…
18. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,576 19

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