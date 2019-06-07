Хэмилтон выиграл первую практику в Канаде, у Квята 18-е время

Завершились первые свободные заезды на Гран-при Канады в Монреале. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. 0,147 секунды ему проиграл другой гонщик немецкой команды Валттери Боттаса. Третий результат у Шарля Леклера из «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 18-м.
Формула-1
Гран-при Канады
Первая практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,767
2. Валттери Боттас («Мерседес») — отставание 0,147
3. Шарль Леклер («Феррари») — + 0,953…
18. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,576 19
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