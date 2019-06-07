Сурок появился на трассе «Формулы-1» в Монреале (видео) - Советский спорт
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07 июня 2019 21:39Формула-1Коноплев Александр

Сурок появился на трассе «Формулы-1» в Монреале (видео)

Сурка спасла реакция гонщика.

Во время первой практики Гран-при Канады на трассе в Монреале появился сурок. Животное перебежало трек, чуть не погибнув под колесами болида «Уильямс» Николаса Латифи.

Сурки очень распространены на севере США и Канады. Каждое 2 февраля жители этих регионов по поведению сурков узнают о погоде на шесть недель вперед.

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