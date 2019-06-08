В «Формуле-1» будет лимит бюджета - Советский спорт
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08 июня 2019 00:16Формула-1Коноплев Александр

В «Формуле-1» будет лимит бюджета

Следующий сезон будет последним со свободными бюджетами.

Руководство Международной автомобильной федерации (FIA) разослала командам «Формулы-1» новый финансовый регламент. Как отмечает F1News, с сезона-2021 каждая команда сможет потратить не более 175 млн долларов за сезон. Из-под лимита выведены зарплаты пилотов, а также затраты на логистику и маркетинг. Далее размер лимита будет увеличиваться с учетом инфляции.

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