Льюис Хэмилтон: Зад сорвало и долго несло, а я сидел и надеялся, что не долечу до стены Лидер чемпионата мира разбил машину во второй свободной практике Гран-при Канады.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о контакте со стеной во время вторых свободных заездов на Гран-при Канады в Монреале.

«Я был на длинной серии кругов, на машине стояли шины «медиум», и целью было найти предел сцепления, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Очевидно, в этот момент я слегка перешел этот передел. В девятом повороте зад сорвало и долго несло – а я сидел и надеялся, что не долечу до стены».

Напомним, Хэмилтон проехал только восемь кругов во второй сессии и занял шестое место. При этом в первой практике он показал лучший результат.

Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).