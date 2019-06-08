Льюис Хэмилтон: Зад сорвало и долго несло, а я сидел и надеялся, что не долечу до стены

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о контакте со стеной во время вторых свободных заездов на Гран-при Канады в Монреале.
«Я был на длинной серии кругов, на машине стояли шины «медиум», и целью было найти предел сцепления, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Очевидно, в этот момент я слегка перешел этот передел. В девятом повороте зад сорвало и долго несло – а я сидел и надеялся, что не долечу до стены».
Напомним, Хэмилтон проехал только восемь кругов во второй сессии и занял шестое место. При этом в первой практике он показал лучший результат.
Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).
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