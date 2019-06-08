Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого - Советский спорт
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08 июня 2019 08:58Формула-1Липкин Антон

Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого

Российский пилот «Торо Россо» не поднялся выше десятого места в пятничных свободных заездах Гран-при Канады.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Канады в Монреале.

«Вам не стоит ждать от нас слишком многого, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота. – В середине пелотона очень плотная борьба. Иногда кто-то работает лучше, находит что-то… Мы можем сделать только то, что можем. Завтра будем стараться изо всех сил, это все, что мы можем сделать.

Мы выполнили свою программу, собрали много данных и проанализируем, есть ли нам за счет чего прибавить».

Напомним, в первой практике Квят показал 18-й результат, во второй – 15-й, дважды уступив своему партнеру по команде Александру Албону.

Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).

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