Карлос Сайнс-младший: По-прежнему не верю, что мы четвертые по скорости

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший оценил выступление команды в свободных заездах Гран-при Канады.
«Все обновления работали так, как и должны, – приводит Motorsport.com слова 24-летнего испанца. – Мы также провели некоторые эксперименты. Многие команды меняют передние антикрылья и все вокруг, чтобы оптимизировать баланс. И нам предстоит многое проанализировать, чтобы понять, что сработало, а что – нет.
Возможно, мы провели лучшую пятничную сессию в сезоне. Но я все еще не верю, что мы четвертые по скорости».
Отметим, что в первой сессии Сайнс занял седьмое место, во второй – четвертое.
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