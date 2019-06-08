Карлос Сайнс-младший: По-прежнему не верю, что мы четвертые по скорости Испанец занял четвертое место во второй практике Гран-при Канады.

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший оценил выступление команды в свободных заездах Гран-при Канады.

«Все обновления работали так, как и должны, – приводит Motorsport.com слова 24-летнего испанца. – Мы также провели некоторые эксперименты. Многие команды меняют передние антикрылья и все вокруг, чтобы оптимизировать баланс. И нам предстоит многое проанализировать, чтобы понять, что сработало, а что – нет.

Возможно, мы провели лучшую пятничную сессию в сезоне. Но я все еще не верю, что мы четвертые по скорости».

Отметим, что в первой сессии Сайнс занял седьмое место, во второй – четвертое.