Себастьян Феттель: Отставание от «Мерседеса» сохраняется

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги пятничных свободных заездов Гран-при Канады в Монреале.
«В целом все выглядит неплохо, –приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Особенно если посмотреть время отдельных кругов, которые мы совершили сегодня днем.
Но я чувствую, что отставание от «Мерседеса» сохраняется, и еще нужно очень серьезно поработать, если хотим хорошо проявить себя в воскресенье».
Напомним, Феттель занял пятое место в первой практике и второе – во второй, уступив только своему партнеру Шарлю Леклеру.
Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).
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