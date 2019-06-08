Себастьян Феттель: Отставание от «Мерседеса» сохраняется - Советский спорт
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08 июня 2019 10:40Формула-1Липкин Антон

Себастьян Феттель: Отставание от «Мерседеса» сохраняется

Немец занял пятое место в первой практике Гран-при Канады и второе – во второй.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги пятничных свободных заездов Гран-при Канады в Монреале.

«В целом все выглядит неплохо, –приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Особенно если посмотреть время отдельных кругов, которые мы совершили сегодня днем.

Но я чувствую, что отставание от «Мерседеса» сохраняется, и еще нужно очень серьезно поработать, если хотим хорошо проявить себя в воскресенье».

Напомним, Феттель занял пятое место в первой практике и второе – во второй, уступив только своему партнеру Шарлю Леклеру.

Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).

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