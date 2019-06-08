Шарль Леклер: Мы добились прогресса, но нужно сделать еще один шаг, чтобы бросить вызов «Мерседесу»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о выступлении команды в пятничных свободных заездах Гран-при Канады в Монреале.
«Мы добились неплохого прогресса во второй тренировке, но нужно сделать еще один шаг, чтобы бросить вызов «Мерседесу», – приводит Motorsport.com слова 21-летнего монегаска. – В начале сессии все складывалось не очень хорошо: и трафик мешал, и сцепления не хватало. Но постепенно машина становилась все лучше и лучше, все быстрее и быстрее».
Напомним, Леклер показал третий результат в первой практике и был лучшим во второй.
Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).
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