Макс Ферстаппен: Гасли сказали ускориться, но он задержался с этим - Советский спорт
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08 июня 2019 10:59Формула-1Липкин Антон

Макс Ферстаппен: Гасли сказали ускориться, но он задержался с этим

Голландец въехал в стену во вторых свободных заездах Гран-при Канады.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что задел стену во второй свободной практике Гран-при Канады в Монреале.

Невольным виновником эпизода стал партнер голландца Пьер Гасли, который ехал впереди. Ферстаппен оказался в потоке грязного воздуха и не сумел удержать машину.

«Я слышал, что ему сказали ускориться, но он задержался с этим, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего Ферстаппена. – Я въехал в шикану, и меня снесло прямо в стену. Жаль, что из-за этого мы потеряли некоторое время».

В результате по итогам второй практики Ферстаппен занял 13-е место, а Гасли – 12-е.

Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).

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