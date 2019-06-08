Макс Ферстаппен: Гасли сказали ускориться, но он задержался с этим

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что задел стену во второй свободной практике Гран-при Канады в Монреале.
Невольным виновником эпизода стал партнер голландца Пьер Гасли, который ехал впереди. Ферстаппен оказался в потоке грязного воздуха и не сумел удержать машину.
«Я слышал, что ему сказали ускориться, но он задержался с этим, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего Ферстаппена. – Я въехал в шикану, и меня снесло прямо в стену. Жаль, что из-за этого мы потеряли некоторое время».
В результате по итогам второй практики Ферстаппен занял 13-е место, а Гасли – 12-е.
Третья практика начнется в субботу в 18:00 (мск), квалификация – в 21:00 (мск).
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