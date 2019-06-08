Квят – десятый в третьей практике «Гран-при Канады»

Завершились третьи свободные заезды на «Гран-при Канады». Лучшее время на трассе в Монреале показал Себастьян Феттель из «Феррари» — 1.10,843. Его партнер по команде Шарль Леклер стал вторым, уступив немцу 0,139 секунды. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал третье время – его отставание 0,393 секунды.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время.
Квалификация «Гран-при Канады» состоится 8 июня.
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