Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады, Квят - 12-й

Немец показал в субботу время 1 минута 10,240 секунды. Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (отставание 0,206 секунды). Замкнул тройку лучших партнер еще один пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,680).

Отметим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-ю позицию.

Формула-1

Гран-при Канады

Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,240

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,206

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,680

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,831

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,839

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,861

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,084

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,623

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +3,741

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.11,800

12. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.11,921

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,136

14. Александер Албон («Торо Россо») — 1.12,193

15. Ромен Грожан («Хаас»

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,197

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,230

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,266

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,617

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,393.

