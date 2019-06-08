Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады, Квят - 12-й - Советский спорт
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08 июня 2019 23:00Формула-1

Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады, Квят - 12-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Канады.

Немец показал в субботу время 1 минута 10,240 секунды. Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (отставание 0,206 секунды). Замкнул тройку лучших партнер еще один пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0,680).

Отметим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-ю позицию.

Формула-1
Гран-при Канады
Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,240
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,206
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,680
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,831
5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,839
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,861
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,084
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,623
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +3,741
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.11,800
12. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.11,921
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,136
14. Александер Албон («Торо Россо») — 1.12,193
15. Ромен Грожан («Хаас»

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,197
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,230
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,266
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,617
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,393.

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