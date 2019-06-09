Даниил Квят: Это была хорошая суббота для нашей команды Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Канады.

«Это была хорошая суббота для нашей команды. Я доволен своим лучшим кругом, поэтому не очень расстроен результатом, – цитирует Квята Autosport. – Мы прибавили после пятничных тренировок. Было бы неплохо попасть в первую десятку, для этого не хватило нескольких десятых».

Даниил Квят показал 12-е время в квалификации, но будет стартовать десятым из-за штрафов Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена.

Гонка в Канаде пройдет 9 июня. Начало - в 21:10 мск.