Даниил Квят: Это была хорошая суббота для нашей команды - Советский спорт
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09 июня 2019 08:20Формула-1Спирин Дмитрий

Даниил Квят: Это была хорошая суббота для нашей команды

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Канады.

«Это была хорошая суббота для нашей команды. Я доволен своим лучшим кругом, поэтому не очень расстроен результатом, – цитирует Квята Autosport. – Мы прибавили после пятничных тренировок. Было бы неплохо попасть в первую десятку, для этого не хватило нескольких десятых».

Даниил Квят показал 12-е время в квалификации, но будет стартовать десятым из-за штрафов Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена.

Гонка в Канаде пройдет 9 июня. Начало - в 21:10 мск.

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