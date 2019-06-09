Хэмилтон выиграл «Гран-при Канады» за счет штрафа Феттеля, Квят – десятый

«Карлика» не пожалели. Россия разгромила Сан-Марино, установив рекорд Команда Станислава Черчесова в очередном отборочном матче Евро-2020 на «Мордовия Арене» забила девять мячей «апеннинскому карлику».

«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки» Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

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Плачь, Сан-Марино! Сборная России – специалист по «карликам» 8 июня в Саранске сборная России проведет свой 21-й в истории матч против «европейских карликов». С такими мы играем очень хорошо. Даже лучше немцев и французов!

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