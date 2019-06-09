Хэмилтон выиграл «Гран-при Канады» за счет штрафа Феттеля, Квят – десятый

Завершилась финальная гонка «Гран-при Канады».
Ее победителем стал британец Льюис Хэмилтон, который пришел к финишу вторым после Себастьяна Феттеля. Однако немца из «Феррари» оштрафовали на пять секунд за блокировку Хэмилтона при выезде с пит-лейна.
Третье место у Шарля Леклера из «Феррари».
Россиянин Даниил Квят стал десятым.
Гран-при Канады
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Рено»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Пьер Гасли («Ред Булл»)
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
10. Даниил Квят («Торо Россо»)
11. Карлос Сайнс («Макларен»)
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
16. Джордж Расселл («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Роберт Кубица («Уильямс»)
19. Александер Албон («Торо Россо») — не финишировал
20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал
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