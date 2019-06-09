Хэмилтону осталось 13 побед до рекорда Шумахера

Первое место Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Канады» стало для британца 78-м за карьеру в «Формуле-1».
Больше только у Михаэля Шумахера – 91.
При этом у Хэмилтона лучший процент выигранных гонок – 33,05 против 29,64.
Также отметим, что последнюю гонку Шумахер выиграл в 37 лет, а Хэмилтону только 34.
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