Квят подвел итоги Гран-при Канады Российский пилот «Торо Россо» в Канаде финишировал на десятом месте.

Даниил Квят подвел итог гонки на этапе Гран-при Канады «Формулы-1». Россиянин набрал одно очко, заняв 10-е место.

«Это была классная гонка. Я не хотел финишировать 11-м, это было бы ужасно, если бы мы не набрали очков. Думаю, сегодня мы выжали из болида практически все что могли, я очень доволен тем, как прошла гонка. Мы продолжим работать, чтобы набрать больше очков в следующих гонках», - передает слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

Победителем Гран-при Канады стал британец Льюис Хэмилтон, который пришел к финишу вторым после Себастьяна Феттеля. Однако немца из «Феррари» оштрафовали на пять секунд за блокировку Хэмилтона при выезде с пит-лейна.