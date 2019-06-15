Льюис Хэмилтон: Феттель улетал от меня на прямых Британец считает, что у «Феррари» есть преимущество в режимах двигателя.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о преимуществе «Феррари» в скорости на прямых.

«В гонке они сильно прибавили на прямых, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Но таковы правила игры, они отлично поработали с мотором.

Был момент, когда у «Мерседес» был хороший отрыв по этому показателю. Теперь впереди они.

У них точно есть режим двигателя, которого нет у нас. Так что он (Себастьян Феттель) внезапно включал мощность и улетал на прямых, даже когда я задействовал DRS».

Напомним, после шести этапов сезона «Мерседес» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на 123 очка. При этом преимущество Хэмилтона над немцем Себастьяном Феттелем в общем зачете пилотов составляет 62 очка.

Седьмой этап сезона Гран-при Франции пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль-Рикар» в Ле-Кастелле.