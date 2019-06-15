Льюис Хэмилтон: Феттель улетал от меня на прямых - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июня 2019 11:14Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: Феттель улетал от меня на прямых

Британец считает, что у «Феррари» есть преимущество в режимах двигателя.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о преимуществе «Феррари» в скорости на прямых.

«В гонке они сильно прибавили на прямых, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Но таковы правила игры, они отлично поработали с мотором.

Был момент, когда у «Мерседес» был хороший отрыв по этому показателю. Теперь впереди они.

У них точно есть режим двигателя, которого нет у нас. Так что он (Себастьян Феттель) внезапно включал мощность и улетал на прямых, даже когда я задействовал DRS».

Напомним, после шести этапов сезона «Мерседес» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на 123 очка. При этом преимущество Хэмилтона над немцем Себастьяном Феттелем в общем зачете пилотов составляет 62 очка.

Седьмой этап сезона Гран-при Франции пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль-Рикар» в Ле-Кастелле.

14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/06 21:30Футбол
Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмироватьЛучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/06 22:15Футбол
«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колониюМосгорсуд отклонил апелляцию на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/06 20:15Футбол
«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова»Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/06 17:00Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
13/06 19:00Футбол
«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колониюАдвокаты рассказали, что в ближайшие две недели все фигуранты громкого дела с участием футболистов отправятся по этапам.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
13/06 22:00Футбол
Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законыИзвестный в прошлом советский хоккеист, которому довелось провести 11 месяцев в местах не столь отдаленных, высказался о новом повороте в судьбе Мамаева и Кокорина.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
15/06 11:24Хоккей
Беруби – главный творец победы «Сент-Луиса». Он был тафгаем и имеет индейские корниТренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
14/06 11:35Футбол
Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).
Новости
11:14 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Феттель улетал от меня на прямых
11:02 Футбол Касаев продолжит карьеру в «Авангарде»
10:52 Хоккей Алексей Дементьев: Тарасенко играл с травмой, начиная со второго матча финала
10:12 Футбол Михаил Вартапетов: Глушаков и Селихов должны начать сбор в общей группе
10:00 Хоккей «Айлендерс» продлили контракт с Эберле
09:28 Хоккей Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками
09:17 ММА Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
09:02 Хоккей «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса
08:49 Хоккей Виталий Прохоров: Барбашев беззаветно отдается хоккею
08:41 ММА Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе
08:07 Футбол Игорь Калинин: Очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»
07:59 Легкая атлетика На Европейских играх выступят российские легкоатлеты только с нейтральным статусом
07:50 Футбол Криштиану Роналду: Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года
07:39 Футбол Адриен Рабьо: Я общался с «Ювентусом», но пока не могу ничего сказать
07:29 Футбол «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса
07:15 Футбол Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки
01:41 Футбол «Ахмат» пригласил Калошина на просмотр
01:34 Футбол Промес может перейти в «Аякс»
01:26 Хоккей Первый белорус в НХЛ посетил сожженную нацистами родную деревню
01:08 Хоккей Любушкин продолжит играть за «Аризону»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика