Льюис Хэмилтон: Феттель улетал от меня на прямых

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о преимуществе «Феррари» в скорости на прямых.
«В гонке они сильно прибавили на прямых, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Но таковы правила игры, они отлично поработали с мотором.
Был момент, когда у «Мерседес» был хороший отрыв по этому показателю. Теперь впереди они.
У них точно есть режим двигателя, которого нет у нас. Так что он (Себастьян Феттель) внезапно включал мощность и улетал на прямых, даже когда я задействовал DRS».
Напомним, после шести этапов сезона «Мерседес» опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на 123 очка. При этом преимущество Хэмилтона над немцем Себастьяном Феттелем в общем зачете пилотов составляет 62 очка.
Седьмой этап сезона Гран-при Франции пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль-Рикар» в Ле-Кастелле.
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