Франц Тост: Квят многому научился в «Феррари»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался о выступлении российского пилота Даниила Квята.
«В прошлом году он работал на симуляторе в «Феррари» и, думаю, многому там научился, – приводит Motorsport.com слова Тоста. – Сейчас у него все идет гладко и поэтому он хорошо выступает в этом сезоне».
Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в роли пилота развития «Феррари».
В семи гонках сезона он набрал десять очков и занимает 14-е место в общем зачете пилотов.
Восьмой этап сезона Гран-при Франции пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль-Рикар» в Ле-Кастелле.
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