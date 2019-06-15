«Макларен»: Для Алонсо нет свободных мест - Советский спорт
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15 июня 2019 15:24Формула-1Липкин Антон

«Макларен»: Для Алонсо нет свободных мест

Испанец завершил карьеру в Формуле-1 в прошлом сезоне.

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не ждет возвращения двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в команду.

«К счастью, Фернандо пока не звонил, – приводит Motorsport.com слова Брауна. – А если позвонит, в «Макларене» сейчас нет свободных мест».

Напомним, в прошлом году 37-летний испанец объявил об уходе из Формулы-1, однако в феврале «Макларен» объявил, что он примет участие в тестах с целью помочь в развитии машины этого года MCL34 и следующего года – MCL35.

Алонсо выступал за «Макларен» в 2007 году, а также с 2015 по 2018 годы. В нынешнем сезоне он участвует в разных сериях, в том числе гонках на выносливость.

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