«Макларен»: Для Алонсо нет свободных мест

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не ждет возвращения двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в команду.
«К счастью, Фернандо пока не звонил, – приводит Motorsport.com слова Брауна. – А если позвонит, в «Макларене» сейчас нет свободных мест».
Напомним, в прошлом году 37-летний испанец объявил об уходе из Формулы-1, однако в феврале «Макларен» объявил, что он примет участие в тестах с целью помочь в развитии машины этого года MCL34 и следующего года – MCL35.
Алонсо выступал за «Макларен» в 2007 году, а также с 2015 по 2018 годы. В нынешнем сезоне он участвует в разных сериях, в том числе гонках на выносливость.
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