«Макларен»: Для Алонсо нет свободных мест Испанец завершил карьеру в Формуле-1 в прошлом сезоне.

Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не ждет возвращения двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в команду.

«К счастью, Фернандо пока не звонил, – приводит Motorsport.com слова Брауна. – А если позвонит, в «Макларене» сейчас нет свободных мест».

Напомним, в прошлом году 37-летний испанец объявил об уходе из Формулы-1, однако в феврале «Макларен» объявил, что он примет участие в тестах с целью помочь в развитии машины этого года MCL34 и следующего года – MCL35.

Алонсо выступал за «Макларен» в 2007 году, а также с 2015 по 2018 годы. В нынешнем сезоне он участвует в разных сериях, в том числе гонках на выносливость.