Льюис Хэмилтон: Быстрейшие мы или нет в конкретный уик-энд, мне удается добиваться результата Британец выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей нынешней форме, которую он обрел по ходу прошлого сезона.

«В прошлом году в какой-то момент сезона я нашел этот оптимальный вариант и начал выступать очень-очень стабильно, – приводит Autosport слова 34-летнего британца. – Последние гонки получились очень сильными, как и в прошлом году. Мне удавалось обходиться без грубых ошибок. Квалификации в конце того сезона также были очень хорошими для меня.

Я связываю это с моим образом жизни, здоровьем – все это имеет большое значение. К тому же, мы отлично работаем как команда. Являемся ли мы быстрейшими в конкретный уик-энд или нет, я выполняю свою работу и добиваюсь результата. Надеюсь, все так же продолжится до конца сезона».

Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне и лидирует в общем зачете пилотов, опережая своего партнера Валттери Боттаса из Финляндии на 29 очков.

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.