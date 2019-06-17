Хельмут Марко: Запретил Ферстаппену участвовать в тестах MotoGP Советник «Ред Булл» считает, что Формуле-1 стоит взять пример с мотогонок.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему запретил пилоту команды Максу Ферстаппену участвовать в тестах MotoGP.

«Когда вы в последний раз видели гонку Формулы-1, в которой четыре гонщика боролись бы за победу в последнем повороте последнего круга, как это было десять дней назад в Муджелло, – приводит Speedweek слова Марко. – Это то, что хотят видеть зрители. Поэтому я говорю о проблемах с шинами. С помощью простого решения и использования других шин можно сделать борьбу в Формуле-1 плотнее.

Неудивительно, что сейчас все пилоты Формулы-1 с радостью следят за MotoGP и хотят участвовать в тестах таких машин. Но я запретил это Максу Ферстаппену. Потому что он слишком безрассудный для этого».

Напомним, после семи этапов сезона Формулы-1 21-летний Ферстаппен набрал 88 очков и занимает четвертое место, отставая на 12 очков от идущего третьим Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.