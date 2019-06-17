Жан Тодт: Штраф Феттеля? У нас лучшие судьи в мире Немец лишился победы на Гран-при Канады из-за пятисекундного штрафа.

Президент Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт выступил в защиту судей, принявших решение оштрафовать пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на пять секунд на Гран-при Канады в Монреале.

Напомним, во время гонки лидировавший 31-летний немец ошибся в одном из поворотов и срезал его, проехав по траве. Возвращаясь на трассу, Феттель пересек ее поперек и не позволил обогнать себя Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». В итоге, судьи оштрафовали Феттеля за опасный выезд на трассу, и, несмотря на финиш на втором месте, британец стал победителем гонки.

«Все всегда спорят по поводу штрафов, – приводит Motorsport.com слова Тодта. – Формула-1 в этом плане ничем не отличается от других видов спорта. У нас лучшие судьи в мире, они отлично работают».

Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне и лидирует в общем зачете пилотов, опережая своего партнера Валттери Боттаса на 29 очков. Феттель занимает третье место, отставая от финна на 33 очка.

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.