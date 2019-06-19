Квят получит штраф на Гран-при Франции за замену мотора - Советский спорт
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19 июня 2019 13:38Формула-1Липкин Антон

Квят получит штраф на Гран-при Франции за замену мотора

Российский пилот потеряет десять позиций на стартовой решетке.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят будет оштрафован на Гран-при Франции за замену моторов, сообщает Motorsport.com.

25-летний российский пилот получит новую версию моторов «Хонда». Этот двигатель станет для Квята уже четвертым по ходу сезона, из-за чего он получит штраф в десять мест на стартовой решетке.

Напомним, первая замена была произведена по ходу свободных заездов Гран-при Китая, а вторая – на Гран-при Азербайджана.

Отметим, что «Хонда» вводит новые моторы раньше ожидаемых сроков, чтобы компенсировать отставание от «Мерседеса» и «Рено». В новой версии мотор получит прибавку в мощности, хотя ее нельзя назвать ощутимой.

После семи этапов нынешнего чемпионата Квят набрал десять очков и занимает 14-е место в общем зачете.

При этом двигатель на болиде его напарника по «Торо Россо» – Александра Албона – заменен не будет.

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

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