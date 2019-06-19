Латифи выступит за «Уильямс» в первой практике Гран-при Франции - Советский спорт
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19 июня 2019 14:31Формула-1Липкин Антон

Латифи выступит за «Уильямс» в первой практике Гран-при Франции

Канадец во второй раз примет участие в пятничных заездах.

Резервный пилот «Уильямса» Николя Латифи заменит Джорджа Расселла в первых свободных заездах Гран-при Франции, сообщает Motorsport Week.

23-летний канадец во второй раз выступит в первой практике по ходу нынешнего сезона. Ранее на седьмой этапе сезона он выступал в машине другого призового пилота британской команды – Роберта Кубицы.

Отметим, что в рамках своей гоночной программы Латифи должен принять участие в шести пятничных практиках.

Напомним, в нынешнем сезоне Латифи лидирует в Формуле-2, одержав три победы в восьми гонках.

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

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