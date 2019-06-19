Завершен судебный процесс вокруг логотипа «Формулы-1» Американская компания 3М и руководство Формулы-1 достигли соглашения об использовании товарного знака логотипа Формулы-1.

Новый логотип Формулы 1 был представлен на Гран-при Абу Даби 2017 года, но вскоре знак попал под подозрение Бюро авторских прав.

Выяснилось, что ранее в том же году почти идентичный товарный знак для своего бренда Futuro зарегистрировала американская компания 3М, которая занимается производством потребительских товаров.

Если бы власти ЕС встали на сторону 3M, Формуле 1 пришлось бы отказаться от этого логотипа. Но в результате разбирательство по делу было прекращено.