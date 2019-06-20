Эстебан Окон: Менеджмент, включая Вольффа, работает, чтобы вернуть меня за руль гоночной машины - Советский спорт
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20 июня 2019 13:30Формула-1Липкин Антон

Эстебан Окон: Менеджмент, включая Вольффа, работает, чтобы вернуть меня за руль гоночной машины

В нынешнем сезоне француз исполняет роль третьего пилота «Мерседеса».

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон высказался о своем возвращении на позицию призового пилота Формулы-1.

«Наша цель – не только моя – состоит в том, чтобы как можно быстрее вернуться в машину, – приводит Motorsport.com слова 22-летнего француза. – Сейчас весь мой менеджмент, включая Тото (Вольффа), работает, чтобы вернуть меня за руль гоночной машины в следующем году, и, я полагаю, обсуждение уже началось».

Напомним, Окон провел в Формуле-1 три сезона, предыдущие два – в команде «Форс Индия», однако после смены владельца ему не нашлось места в двух болидах в нынешнем чемпионате.

В 2017 году Окон набрал 87 очков в 20 гонках и занял итоговое восьмое место в общем зачете пилотов.

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