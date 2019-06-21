Сироткин стал третьим пилотом «Макларена»

Третий и резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин также стал резервным пилотом «Макларена», сообщает официальный твиттер французской команды.
23-летний Сироткин остается в «Рено», однако теперь «Макларен» при необходимости также может воспользоваться его услугами.
Напомним, в прошлом сезоне Сироткин был призовым пилотом «Уильямса» и в 21 гонке набрал одно очко, заняв последнее место в общем зачете.
В нынешнем сезоне он выступил на трех этапах чемпионата WEC, а также в гонке «24 часа Ле-Мана» за «СМП Рейсинг».
Добавим, что после семи этапов сезона «Макларен» набрал 30 очков и занимает четвертое место в Кубке конструкторов.
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