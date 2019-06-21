Сироткин стал третьим пилотом «Макларена» Российский гонщик при этом остается в «Рено».

Третий и резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин также стал резервным пилотом «Макларена», сообщает официальный твиттер французской команды.

NEWS 👤: We have reached an agreement for @McLarenF1 to have access to our Third & Reserve driver @sirotkin_sergey. Sergey remains our official Reserve, but McLaren can call upon his services this season if needed. #RenaultFamily pic.twitter.com/nRkXc09qOp — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 21, 2019

23-летний Сироткин остается в «Рено», однако теперь «Макларен» при необходимости также может воспользоваться его услугами.

Напомним, в прошлом сезоне Сироткин был призовым пилотом «Уильямса» и в 21 гонке набрал одно очко, заняв последнее место в общем зачете.

В нынешнем сезоне он выступил на трех этапах чемпионата WEC, а также в гонке «24 часа Ле-Мана» за «СМП Рейсинг».

Добавим, что после семи этапов сезона «Макларен» набрал 30 очков и занимает четвертое место в Кубке конструкторов.