Сироткин стал третьим пилотом «Макларена»

Третий и резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин также стал резервным пилотом «Макларена», сообщает официальный твиттер французской команды.

NEWS 👤: We have reached an agreement for @McLarenF1 to have access to our Third & Reserve driver @sirotkin_sergey. Sergey remains our official Reserve, but McLaren can call upon his services this season if needed. #RenaultFamily pic.twitter.com/nRkXc09qOp