Сироткин стал третьим пилотом «Макларена» - Советский спорт
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21 июня 2019 13:09Формула-1Липкин Антон

Сироткин стал третьим пилотом «Макларена»

Российский гонщик при этом остается в «Рено».

Третий и резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин также стал резервным пилотом «Макларена», сообщает официальный твиттер французской команды.

23-летний Сироткин остается в «Рено», однако теперь «Макларен» при необходимости также может воспользоваться его услугами.

Напомним, в прошлом сезоне Сироткин был призовым пилотом «Уильямса» и в 21 гонке набрал одно очко, заняв последнее место в общем зачете.

В нынешнем сезоне он выступил на трех этапах чемпионата WEC, а также в гонке «24 часа Ле-Мана» за «СМП Рейсинг».

Добавим, что после семи этапов сезона «Макларен» набрал 30 очков и занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

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