Квят – 15-й во второй квалификации «Гран-при Франции». Победил Боттас - Советский спорт
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21 июня 2019 18:14Формула-1Коноплев Александр

Квят – 15-й во второй квалификации «Гран-при Франции». Победил Боттас

«Гран-при Франции» пройдет 23 июня.

Финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас выиграл вторую квалификацию на «Гран-при Франции». Свой лучший круг он прошел за минуту и 30,937 секунды.

0,424 секунды ему уступил британский гонщик Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Шарль Леклер из «Феррари» показал третье время.

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стал 15-м. Он уступил победителю 2,317 секунды.

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