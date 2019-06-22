Себастьян Феттель: Хорошо бы просто сжечь правила - Советский спорт
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22 июня 2019 08:49Формула-1Липкин Антон

Себастьян Феттель: Хорошо бы просто сжечь правила

Судьи оставили в силе штраф немца.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение судей оставить в силе пятисекундный штраф, который был вынесен ему на Гран-при Канады, из-за чего он лишился победы в гонке.

«Если вам не нравится, как мы гоняемся или как пилотируем, постройте другие автодромы, – приводит Motorsport.com слова 31-летнего немца. – Все просто – не стройте трассы с такой разметкой и такими поребриками.

Как я уже говорил, там (в правилах) слишком много параграфов, но что тут изменишь, как это изменишь? Хорошо бы просто сжечь все эти бумаги».

Напомним, во время гонки лидировавший 31-летний немец ошибся в одном из поворотов и срезал его, проехав по траве. Возвращаясь на трассу, Феттель пересек ее поперек и не позволил обогнать себя Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». В итоге судьи оштрафовали Феттеля за опасный выезд на трассу, и, несмотря на финиш на втором месте, британец стал победителем гонки.

Накануне свободными заездами на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле стартовал восьмой этап сезона – Гран-при Франции.

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