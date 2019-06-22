Даниил Квят: «Поль Рикар» – настоящий эталон современных трасс Российский пилот дебютирует на трассе в Ле-Кастелле.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил трассу «Поль Рикар» в Ле-Кастелле, на которой в этот уик-энд пройдет Гран-при Франции.

«У трассы огромные зоны вылета, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего пилота. – Это настоящий эталон современных трасс, когда перед стартом первой тренировки у тебя вообще не повышается уровень адреналина в крови».

Напомним, из-за полной замены двигателя «Хонды» Квят будет стартовать в гонке с последнего места, независимо от результатов квалификации.

Трасса «Поль Рикар» вернулась в календарь Формулы-1 в прошлом сезоне, поэтому Квят в эти выходные дебютирует на ней.