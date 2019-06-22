Льюис Хэмилтон: Мягкие шины непросто заставить заработать - Советский спорт
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22 июня 2019 11:17Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: Мягкие шины непросто заставить заработать

В пятницу на трассе «Поль Рикар» прошли первые свободные заезды Гран-при Франции.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам первых свободных заездов на Гран-при Франции заявил, что мягкие шины плохо работают на трассе «Поль Рикар».

«На первом круге они прогреваются очень медленно, их непросто заставить заработать, непросто удержать в нужном диапазоне во всех поворотах, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – А если ехать дальше, то они неважно работают при большой топливной загрузке».

Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне и лидирует в общем зачете пилотов, опережая своего партнера Валттери Боттаса из Финляндии на 29 очков.

Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

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