Льюис Хэмилтон: Мягкие шины непросто заставить заработать

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам первых свободных заездов на Гран-при Франции заявил, что мягкие шины плохо работают на трассе «Поль Рикар».
«На первом круге они прогреваются очень медленно, их непросто заставить заработать, непросто удержать в нужном диапазоне во всех поворотах, – приводит Motorsport.com слова 34-летнего британца. – А если ехать дальше, то они неважно работают при большой топливной загрузке».
Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне и лидирует в общем зачете пилотов, опережая своего партнера Валттери Боттаса из Финляндии на 29 очков.
Восьмой этап сезона – Гран-при Франции – пройдет 21-23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.
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