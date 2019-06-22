Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции - Советский спорт
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22 июня 2019 14:27Формула-1Липкин Антон

Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции

Два «Мерседеса» снова были быстрее всех на трассе «Поль Рикар».

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

29-летний финн опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,041 секунды. Третье место занял Шарль Леклер из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат. Напомним, из-за полной замены мотора он будет стартовать в хвосте пелетона.

Квалификация Гран-при Франции начнется в субботу в 16:00 (мск).

Ле-Кастелле (Франция)
Чемпионат мира
8-й этап
3-я практика

1. Валттери Боттас («Мерседес», Финляндия) – 1.30,159
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Великобритания) – +0,041
3. Шарль Леклер («Феррари», Монако) – +0,446
4. Себастьян Феттель («Феррари», Германия) – +0,474
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл», Голландия) – +1,379
6. Пьер Гасли («Ред Булл», Франция) – +1,440
7. Ландо Норрис («Макларен», Великобритания) – +1,495
8. Даниэль Риккардо («Рено», Австралия) – +1,643
9. Карлос Сайнс («Макларен», Испания) – +1,728
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео», Финляндия) – +1,784…
17. Даниил Квят («Торо Россо», Россия) – +2,381

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