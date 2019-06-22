Макс Ферстаппен: Не было ни желания, ни смысла подставлять Хэмилтона Британец помешал голландцу во второй практике Гран-при Франции.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об инциденте с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседес» во второй практике Гран-при Франции в пятницу.

34-летний британец, возвращаясь на трассу после того, как не смог вписать в поворот, помешал голландцу, из-за чего тот был вынужден съехать в зону безопасности.

«Если бы мы сражались за чемпионский титул или просто могли бы конкурировать с «Мерседес» – может быть, я и постарался бы «утопить» его, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего Ферстаппена. – Но на этот раз я не стал его подставлять. Не было ни желания, ни смысла это делать».

Напомним, пятикратный чемпион мира выиграл пять из семи гонок в нынешнем сезоне и лидирует в общем зачете пилотов, опережая своего партнера Валттери Боттаса из Финляндии на 29 очков.