Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Франции, Квят - 16-й - Советский спорт
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22 июня 2019 17:30Формула-1Спирин Дмитрий

Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Франции, Квят - 16-й

Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции.

Вторым в квалификации стал партнер Хэмилтона по команде «Мерседес» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат.

Гонка начнется 23 июня в 16:10 по московскому времени.

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