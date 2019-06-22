Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Франции, Квят - 16-й

Вторым в квалификации стал партнер Хэмилтона по команде «Мерседес» Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 16-й результат.
Гонка начнется 23 июня в 16:10 по московскому времени.
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