Хэмилтону осталось 12 побед до рекорда Шумахера - Советский спорт
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23 июня 2019 18:27Формула-1Коноплев Александр

Хэмилтону осталось 12 побед до рекорда Шумахера

У Хэмилтона еще три года.

Первое место Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Франции» стало для британца 79-м за карьеру в «Формуле-1».

Больше только у немца Михаэля Шумахера – 91.

При этом у Хэмилтона лучший процент выигранных гонок – 33,33 против 29,64.

Также отметим, что последнюю гонку Шумахер выиграл в 37 лет, а Хэмилтону только 34.

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