Даниил Квят: В Австрии можно почувствовать машину Формулы-1 в ее лучшем виде

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал предстоящий девятый этап чемпионата мира – Гран-при Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.
«Мне нравится конфигурация трассы, – приводит слова 25-летнего пилота официальный сайт команды. – В ней сочетаются прямые и быстрые повороты, в которых можно по-настоящему почувствовать машину Формулы-1 в ее лучшем виде. Есть и более медленные повороты, а также точки жесткого торможения. Так что мне нравится трасса. А благодаря короткому кругу гонки получаются захватывающими.
Это домашняя гонка для семьи «Ред Булл», так что мы можем рассчитывать на солидную поддержку, что сделает гонку классной и приятной в красивой горной обстановке».
Напомним, после восьми этапов сезона Квят набрал десять очков и занимает 14-е место в общем зачете пилотов.
Гран-при Австрии пройдет 28-30 июня.
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