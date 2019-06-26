Франц Тост: Буду рад, если Квят вернется в «Ред Булл» - Советский спорт
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26 июня 2019 12:30Формула-1Липкин Антон

Франц Тост: Буду рад, если Квят вернется в «Ред Булл»

Российский пилот может прийти на место француза Гасли.

Глава «Торо Россо» Франц Тост высказался о возможном возвращении пилота команды Даниила Квята в «Ред Булл».

«Буду рад, если Даниил вернется в топ-команду «Ред Булл», – приводит Motorsport.com слова Тоста. – Почему? Потому, что я думаю, у него есть скорость. Если все условия сложатся там для него удачно, он может показать отличный результат».

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Ред Булл» рассматривает возможность рокировки Даниила Квят и пилота основной команды Пьера Гасли.

После восьми этапов сезона 25-летний российский пилот набрал десять очков и занимает 14-е место в общем зачете. У Гасли 37 очков, что на 63 очка меньше, чем у его партнера Макса Ферстаппена. Француз идет на шестой позиции.

Напомним, Квят выступал за «Ред Булл» в 2015 году, а после четырех этапов сезона-2016 его вернули в «Торо Россо» вместо Ферстаппена.

С 28 по 30 июня в Шмпильберге пройдет девятый этап чемпионата мира – Гран-при Австрии, который станет домашний для «Ред Булл».

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