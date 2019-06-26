Тото Вольфф: Возможно, Хэмилтон – лучший пилот всех времен Пятикратный чемпион мира выиграл в нынешнем сезоне шесть гонок из восьми.

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не получает признания, которого заслуживает на самом деле.

«Однажды он закончит карьеру с множеством рекордов, и люди будут говорить: «Он был величайшим гонщиком на планете, а мы были свидетелями его пути», – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – Я думаю, мало кто осознает ту возможность, которая у нас есть – увидеть, возможно, лучшего пилота всех времен и его невероятную карьеру».

Напомним, 34-летний Хэмилтон побеждал в чемпионатах мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.

Из восьми гонок нынешнего сезона он выиграл шесть и лидирует в общем зачете, опережая своего партнера по команде Валттери Боттаса из Финляндии на 36 очков.