Тото Вольфф: Возможно, Хэмилтон – лучший пилот всех времен

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не получает признания, которого заслуживает на самом деле.
«Однажды он закончит карьеру с множеством рекордов, и люди будут говорить: «Он был величайшим гонщиком на планете, а мы были свидетелями его пути», – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – Я думаю, мало кто осознает ту возможность, которая у нас есть – увидеть, возможно, лучшего пилота всех времен и его невероятную карьеру».
Напомним, 34-летний Хэмилтон побеждал в чемпионатах мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
Из восьми гонок нынешнего сезона он выиграл шесть и лидирует в общем зачете, опережая своего партнера по команде Валттери Боттаса из Финляндии на 36 очков.
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