Алонсо может снова стать пилотом «Феррари» - Советский спорт
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27 июня 2019 06:23Формула-1Спирин Дмитрий

Алонсо может снова стать пилотом «Феррари»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1, сообщает Corriere dello Sport.

37-летний пилот может подписать контракт с «Феррари» или «Мерседесом». Отмечается, что Алонсо особенно заинтересован в соглашении с «Мерседесом» и готов подписать контракт с командой на бонусной основе.

Ранее сообщалось, что Алонсо может заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари».

Испанец выиграл 32 гонки «Формулы-1» за карьеру.

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